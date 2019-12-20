ЦСКА заработал 37 миллионов евро за Лигу чемпионов прошлого сезона, «Локомотив» – 23 УЕФА опубликовал призовые за участие в Лиге чемпионов прошлого сезона.

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Стали известны призовые, которые получили клубы за участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/2019.

Напомним, на групповом этапе от России в турнире выступали «Локомотив» и ЦСКА, а в квалификации – «Спартак».

«Локомотив» и ЦСКА заняли последние места в своих группах. При этом армейцы заработали 37 миллионов, а «Локомотив» 23,4 миллиона. Более того, по призовым ЦСКА обошел «Викторию Пльзень» (30,5), которая стала третьей. Участвовавший в квалификации «Спартак» получил 168 тысяч евро.

Отметим, что больше всех за выступление в Лиге чемпионов заработала «Барселона» (117,7), дошедшая до полуфинала, на втором месте – победитель турнира «Ливерпуль» (111), на третьем финалист «Тоттенхэм» (101,6).

Добавим, что за участие в групповом турнире каждая команда гарантирует себе 14,5 миллиона евро.