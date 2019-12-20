Денис Бояринцев: Для Слуцкого работа в «Рубине» это вызов Бывший наставник сборной России вернулся в РПЛ.

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Бывший футболист казанского «Рубина» Денис Бояринцев высказал свое мнение о назначении в казанский клуб Леонида Слуцкого.

«Для Слуцкого это вызов. Мы привыкли видеть этого специалиста в командах, сражающихся за медали и высокие места. Здесь же идет борьба за выживание. Помочь коллективу выжить - тоже амбициозная задача», - приводит слова Бояринцева RT.

Напомним, вчера было объявлено о назначении Слуцкого главным тренером «Рубина».

В России специалист больше всего известен по работе в столичном ЦСКА. Вместе с красно-синими тренер становился чемпионом России (трижды), обладателем Кубка (2) и Суперкубка (2) страны.

Последние годы Слуцкий работал за границей. С июля по декабрь 2017 года он возглавлял английский «Халл Сити», а в период с июля 2018 по ноябрь 2019 года руководил голландским «Витессом».

В текущем сезоне РПЛ «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице. После 19 матчей в активе команды 19 очков.

В следующем туре казанцы сыграют на выезде с «Тамбовом».