Художник, нарисовавший обезьян для кампании по борьбе с расизмом, принес извинения Задумку Симоне Фугадзотто никто не понял.

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Художник Симоне Фугадзотто извинился за свои картины с изображением обезьян для кампании серии A по борьбе с расизмом.

«Думаю, мы должны извиниться перед всеми людьми, которым хотели помочь, а также перед теми, которых разозлили из-за простого недоразумения, – приводит Football Italia слова Фугадзотто. – Мы хотели создать серьезный защитный механизм с иной риторикой, чем раньше. Мы хотели, чтобы это было что-то сильное.

Я часто хожу на стадионы, где фанаты ухают в адрес темнокожих игроков и кидают в них бананы. Я был свидетелем этого беспорядка, и когда ко мне обратились, я решил изобразить разных обезьян: кавказскую, азиатскую и африканскую.

Изначально идея состояла в том, что мы все обезьяны. Но под картинами нужны были быть подписи. Тогда как произведение искусства должно обходиться без слов.

Жаль, что люди не поняли идею, которая была полностью против расизма».

Напомним, картины Фугадзотто подверглись критике, в том числе со стороны клубов серии A.