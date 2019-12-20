Художник, нарисовавший обезьян для кампании по борьбе с расизмом, принес извинения - Советский спорт
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20 декабря 2019 11:56ФутболЛипкин Антон

Художник, нарисовавший обезьян для кампании по борьбе с расизмом, принес извинения

Задумку Симоне Фугадзотто никто не понял.

Художник Симоне Фугадзотто извинился за свои картины с изображением обезьян для кампании серии A по борьбе с расизмом.

«Думаю, мы должны извиниться перед всеми людьми, которым хотели помочь, а также перед теми, которых разозлили из-за простого недоразумения, – приводит Football Italia слова Фугадзотто. – Мы хотели создать серьезный защитный механизм с иной риторикой, чем раньше. Мы хотели, чтобы это было что-то сильное.

Я часто хожу на стадионы, где фанаты ухают в адрес темнокожих игроков и кидают в них бананы. Я был свидетелем этого беспорядка, и когда ко мне обратились, я решил изобразить разных обезьян: кавказскую, азиатскую и африканскую.

Изначально идея состояла в том, что мы все обезьяны. Но под картинами нужны были быть подписи. Тогда как произведение искусства должно обходиться без слов.

Жаль, что люди не поняли идею, которая была полностью против расизма».

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Напомним, картины Фугадзотто подверглись критике, в том числе со стороны клубов серии A.

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