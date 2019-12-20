Хацкевич назначен главным тренером «Ротора»

Волгоградский «Ротор» объявил о назначении на пост главного тренера белорусского специалиста Александра Хацкевича.
Наставник известен по работе со сборной Белоруссии и киевским «Динамо», с которым дважды выигрывал Суперкубок Украины и становился серебряным призером чемпионата страны.
В декабре «Ротор» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с Игорем Меньщиковым, руководившем командой в первой части сезона.
Волгоградский клуб возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. В 25 играх команда набрала 52 очка и опережает столичное «Торпедо» на одно очко.
В следующем туре «Ротор» на своем поле сыграет против «Нефтехимика».
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