Слуцкий будет получать в «Рубине» 600 тысяч евро в год Контракт тренера рассчитан на пять лет.

Стали известны детали контракта Леонида Слуцкого с «Рубином». Как сообщает «БИЗНЕС Online», оклад 48-летнего тренера в Казани составит 600 тысяч евро без учета бонусов.

При этом в случае выхода команды в еврокубки Слуцкий получит денежное вознаграждение. Также тренер договорился с руководством клуба, что его отпустят в случае хорошего предложения из заграницы.

Напомним, Слуцкий вернулся в Россию спустя три года. Ранее он тренировал «Уралан» (2003-2004), «Москву» (2005-2007), «Крылья Советов» (2008-2009), ЦСКА (2009-2016), «Халл Сити» (2017) и «Витесс» (2018-2019).

После 19 туров «Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.