Обамеянг хочет уйти из «Арсенала» в зимнее трансферное окно Игрока не устраивает текущее положение дел в команде.

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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг готов покинуть клуб.

По информации Daily Mail, форварда не устраивает то, как команда выступает в текущем сезоне. После 17 туров лондонцы занимают лишь 10-место, имея в активе 22 очка.

Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Интер».

Нападающий перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года. За это время он провел за клуб 86 матчей, в которых забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

В текущем сезоне в активе Обамеянга 13 голов и одна голевая передача в 21 сыгранном матче. Он является лучшим бомбардиром «Арсенала».