Алдервейрелд продлил контракт с «Тоттенхэмом» - Советский спорт
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20 декабря 2019 13:35ФутболНечаев Юрий

Алдервейрелд продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Защитник выступает за лондонцев с 2015 года.

Бельгийский защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба лондонцев.

Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Футболист перешел в «Тоттенхэм» в июле 2015 года из мадридского «Атлетико». Всего он провел за лондонский клуб 179 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

В текущем сезоне Алдервейрелд принял участие в 20 играх за клуб во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

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