Алдервейрелд продлил контракт с «Тоттенхэмом» Защитник выступает за лондонцев с 2015 года.

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Бельгийский защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба лондонцев.

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 20 декабря 2019 г.

Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Футболист перешел в «Тоттенхэм» в июле 2015 года из мадридского «Атлетико». Всего он провел за лондонский клуб 179 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

В текущем сезоне Алдервейрелд принял участие в 20 играх за клуб во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.