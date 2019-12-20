Яя Туре – о борьбе с расизмом: Болельщики стали глупее, чем раньше Ивуариец шокирован, что в 2019 году приходится сталкиваться с расизмом.

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре высказался о проблемах с расизмом в футболе.

«Я общался на эту тему с ФИФА, потому что это очень важно, – приводит BBC слова 36-летнего ивуарийца. – Победить в таком деле будет непросто, потому что это займет много времени. Болельщики стали глупее, чем раньше.

Конечно, это шокирует, потому что сейчас 2019 год. В 2020 и 2025 годах наши дети подрастут – что мы будем делать. Нельзя, чтобы так продолжалось и дальше».

Напомним, в понедельник в рамках борьбы с расизмом серия A опубликовала три картины, на которых изображены обезьяны. По задумке художника эти животные выбраны, поскольку являются метафорой человеческих существ. Однако впоследствии ему пришлось приносить извинения за свои произведения.