Яя Туре – о борьбе с расизмом: Болельщики стали глупее, чем раньше

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре высказался о проблемах с расизмом в футболе.
«Я общался на эту тему с ФИФА, потому что это очень важно, – приводит BBC слова 36-летнего ивуарийца. – Победить в таком деле будет непросто, потому что это займет много времени. Болельщики стали глупее, чем раньше.
Конечно, это шокирует, потому что сейчас 2019 год. В 2020 и 2025 годах наши дети подрастут – что мы будем делать. Нельзя, чтобы так продолжалось и дальше».
Напомним, в понедельник в рамках борьбы с расизмом серия A опубликовала три картины, на которых изображены обезьяны. По задумке художника эти животные выбраны, поскольку являются метафорой человеческих существ. Однако впоследствии ему пришлось приносить извинения за свои произведения.
Наши «братья» не хуже братьев Бе: Логинов – третий, Елисеев – четвертый На втором этапе Кубка мира, стартовавшем в Австрии, Россия взяла две медали в один день: вслед за Светланой Мироновой бронзу в спринте добыл Александр Логинов. 13.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев Пиковый Месси против пикового «Реала». Чего ждать от Эль-Класико В среду в столице Каталонии мы увидим очередную серию легендарного противостояния: в гости к «Барселоне» пожалует «Реал». 18.12.2019 00:00 Футбол Зибрак Артем Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:26 Биатлон Тигай Лев Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Премьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоится в дни новогодних праздников в ЦСКА Арена на Автозаводской. 19.12.2019 14:45 Фигурное катание Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Шторм против химика. Шлеменко проведет бой с бойцом, провалившим допинг-тест Российский боец Александр Шлеменко в рамках турнира RCC 7 проведет бой против американца Дэвида Бранча. Встреча состоится 14 декабря в Екатеринбурге. 14.12.2019 08:00 ММА Усачев Владислав «Сибирь» творит сенсацию в Уфе, «Куньлунь» рвется в лидеры Стартовые четыре матча очередного тура КХЛ после перерыва на матчи Евротура подарили болельщикам зрелищные игры и неожиданные результаты. 17.12.2019 20:00 Хоккей Трофименко Кирилл