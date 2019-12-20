Холанд прилетел в Манчестер для переговоров с «МЮ» Нападающий хорошо знаком главному тренеру «Юнайтед» Оле-Гуннару Сульшеру по совместной работе в «Мольде».

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Норвежский нападающий клуба «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд прибыл в Манчестер для переговоров с «МЮ».

По информации Aftenbladet, вместе с футболистом в переговорах участвует его отец Альф-Инге.

Ранее сообщалось о том, что интерес к нападающему проявляют также «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Милан», однако именно «Манчестер» считается фаворитом в борьбе за игрока.

В текущем сезоне форвард забил 16 голов и сделал шесть результативные передачи в 14 матчах чемпионата Австрии.

В Лиге чемпионов Холанд провел шесть игр, в которых забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.