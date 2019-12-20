Андрей Чернышов: «Рубин» хочет вернуться на прежний уровень, Слуцкий умеет решать такие задачи Бывший наставник сборной России вернулся в РПЛ.

Российский тренер Андрей Чернышов высказал свое мнение о назначении Леонида Слуцкого в «Рубин».

«Рубин» хочет выйти на тот уровень, на котором он был несколько лет назад, когда боролся за самые высокие места в России, играл в Европы. Слуцкий умеет решать такие задачи. Я думаю, что команда обретет новое дыхание и сохранит место в РПЛ. Сейчас самое главное дать положительный результат, а потом можно будет подумать и о красивом футболе», - приводит слова Чернышова Sport24.ru.

Напомним, вчера было объявлено о назначении Слуцкого главным тренером «Рубина».

В России специалист больше всего известен по работе в столичном ЦСКА. Вместе с красно-синими тренер становился чемпионом России (трижды), обладателем Кубка (2) и Суперкубка (2) страны.

Последние годы Слуцкий работал за границей. С июля по декабрь 2017 года он возглавлял английский «Халл Сити», а в период с июля 2018 по ноябрь 2019 года руководил голландским «Витессом».

В текущем сезоне РПЛ «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице. После 19 матчей в активе команды 19 очков.

В следующем туре казанцы сыграют на выезде с «Тамбовом».