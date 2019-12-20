Джака нужен Клинсманну в «Герте» - Советский спорт
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20 декабря 2019 14:31ФутболШарафудинов Виктор

Джака нужен Клинсманну в «Герте»

Берлинский клуб надеется приобрести футболиста «Арсенала» в январе.

Во время январского трансферного окна берлинская «Герта» хочет подписать контракт с игроком «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранитом Джакой. Об этом сообщает Sky Deutschland.

Опорный полузащитник необходим нынешнему главному тренеру берлинцев Юргену Клинсманну, а будущее Джаки в «Арсенале» остается неопределенным из-за конфликта с болельщиками лондонского клуба. Источник сообщает, что «Герта» надеется убедить швейцарского футболиста, предложив выгодные финансовые условия.

В данный момент «Герта» занимает 13-е место в Бундеслиге, набрав 18 очков в 16 матчах. Бывший главный тренер сборных Германии и США Клинсманн возглавил берлинскую команду 27 ноября после увольнения хорвата Анте Човича.

Джака выступал в Германии за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2012 по 2016 годы, а затем перешел в «Арсенал» за 45 млн евро. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник сыграл в АПЛ 12 матчей, сделав одну голевую передачу. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 30 млн евро.

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