«Рубин» согласовал трансфер Макарова Полузащитник «Нефтехимика» поедет с «Рубином» на зимние сборы.

Загрузка...

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров в зимнее трансферное окно перейдет в «Рубин», сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, клубы уже согласовали условия перехода 21-летнего игрока. И на зимние сборы он поедет в составе «Рубина».

В 18 матчах нынешнего сезона воспитанник «Оренбурга», выступающий на позиции атакующего полузащитника, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось о том, что на Макарова претендует ЦСКА.

Напомним, в четверг стало известно о том, что новым главным тренером «Рубина» стал Леонид Слуцкий, подписавший с клубом пятилетний контракт.

После 19 туров «Рубин» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.