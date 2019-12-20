Макгинн – лучший футболист Шотландии в 2019 году За сборную Шотландии полузащитник сыграл в 21 матче и отметился семью голами.

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Федерация футбола Шотландии на своем официальном сайте объявила о том, что 25-летний полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн стал лучшим шотландским футболистом в этом году.

В онлайн-голосовании среди болельщиков он обошел таких игроков, как вратарь «Уигана» Дэвид Маршалл, два полузащитника «Селтика» – Каллум Макгрегор и Райан Кристи.

В этом сезоне Макгинн принял участие в 19 матчах, забив три мяча и отдав две результативные передачи. За сборную Шотландии полузащитник сыграл в 21 встрече и отметился семью голами.

«Астон Вилла» располагается на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. В 18-м туре команда сыграет с «Саутгемптоном».