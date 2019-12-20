Левандовски будет прооперирован после матча против «Вольфсбурга» У нападающего «Баварии» проблемы с паховыми кольцами.

Накануне матча 17-го тура бундеслиги «Бавария» – «Вольфсбург» главный тренер мюнхенской команд Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами и рассказал о том, что Роберту Левандовски предстоит плановая операция.

У польского бомбардира давние проблемы с паховыми кольцами, но ранее было решено отложить хирургическое вмешательство до завершения первого круга чемпионата Германии.

«Роберт будет прооперирован сразу же после завтрашнего матча, – заявил Флик. – Мы не хотим терять времени. Он должен восстановиться во время зимнего перерыва».

Традиционная для чемпионата Германии зимняя пауза на сей раз займет четыре недели. После игры против «Вольфсбурга» мюенхенцы следующую официальную встречу проведут 19 января в гостях у берлинской «Герты». Левандовски должен вернуться к тренировкам через 10-14 дней после операции.

В 16 матчах бундеслиги нынешнего сезона польский нападающий забил 19 голов и в данный момент возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Германии.

Матч «Бавария» – «Вольфсбург» состоится завтра 21 декабря и начнется в 17:30 по московскому времени.