Левандовски будет прооперирован после матча против «Вольфсбурга» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 декабря 2019 16:15ФутболШарафудинов Виктор

Левандовски будет прооперирован после матча против «Вольфсбурга»

У нападающего «Баварии» проблемы с паховыми кольцами.

Накануне матча 17-го тура бундеслиги «Бавария» – «Вольфсбург» главный тренер мюнхенской команд Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами и рассказал о том, что Роберту Левандовски предстоит плановая операция.

У польского бомбардира давние проблемы с паховыми кольцами, но ранее было решено отложить хирургическое вмешательство до завершения первого круга чемпионата Германии.

«Роберт будет прооперирован сразу же после завтрашнего матча, – заявил Флик. – Мы не хотим терять времени. Он должен восстановиться во время зимнего перерыва».

Традиционная для чемпионата Германии зимняя пауза на сей раз займет четыре недели. После игры против «Вольфсбурга» мюенхенцы следующую официальную встречу проведут 19 января в гостях у берлинской «Герты». Левандовски должен вернуться к тренировкам через 10-14 дней после операции.

В 16 матчах бундеслиги нынешнего сезона польский нападающий забил 19 голов и в данный момент возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Германии.

Матч «Бавария» – «Вольфсбург» состоится завтра 21 декабря и начнется в 17:30 по московскому времени.

Наши «братья» не хуже братьев Бе: Логинов – третий, Елисеев – четвертый На втором этапе Кубка мира, стартовавшем в Австрии, Россия взяла две медали в один день: вслед за Светланой Мироновой бронзу в спринте добыл Александр Логинов. 13.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Йоханнес Бе: Я уже не помню, когда не попадал на подиум в спринте Анатолий Хованцев: В стрельбе мы сегодня были сильнейшие Александр Логинов: Первые номера имели преимущество, но проигрыш слишком большой
СКА – ЦСКА: Питер ждет грандиозное зрелище на футбольном стадионе Очередной тур первенства КХЛ подарит болельщикам незабываемое зрелище. СКА в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» примет ЦСКА. 19.12.2019 09:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Петр Ян: Фергюсон опасный соперник, но Хабиб победит Петр Ян: Если бы у меня был пояс, я мог бы подраться на категорию выше Петр Ян: Я заслуживаю поединок против Сехудо
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Наполеоновские планы Соколова. Со следующего сезона в ПФЛ грядет реформа Итоги 2019 года подвел руководитель Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов. Он в основном говорил не о том, что было, а о том, что будет с третьим по рангу дивизионом чемпионата России. 17.12.2019 22:00 Футбол Сергеев Иван
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Премьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоится в дни новогодних праздников в ЦСКА Арена на Автозаводской. 19.12.2019 14:45 Фигурное катание
Гвардиола против «Реала», Клопп против Симеоне, повторение финала ЛЧ-2012 Итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы можно коротко охарактеризовать так – весной нас ждут роскошные матчи. 16.12.2019 17:30 Футбол Зибрак Артем
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав
Новости
17:28 Андрей Кириленко: истинное спортивное счастье
17:28 Биатлон Экхофф – победительница спринта на третьем этапе Кубка мира, Миронова – 4-я
17:28 Хоккей Вишневский перешел в «Спартак»
17:20 Футбол Артета официально возглавил «Арсенал»
17:14 Футбол Иско нужен «Челси», лондонцы предлагают «Реалу» 52 миллиона евро
17:02 Хоккей Каменский считает Овечкина лучшим игроком десятилетия в НХЛ
16:59 Футбол Хосеп Гвардиола: Артета уже в Лондоне, он переходит в «Арсенал»
16:47 Тяжелая атлетика Президент ФТАР Агапитов претендуют на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики
16:36 Футбол Терехов – лучший игрок «Оренбурга» в декабре
16:30 Хоккей КХЛ выбрала тренеров на Матч звезд
16:15 Футбол Левандовски будет прооперирован после матча против «Вольфсбурга»
16:14 Бокс Михаил Алоян – о решении WADA: Должно быть общее решение руководства страны
16:00 Хоккей Гендиректор «Динамо» – об уходе Энрота: Планируем дать больше практики белорусским вратарям
15:57 Теннис На 75-м году жизни скончалась первая советская чемпионка юниорского «Уимблдона» Галина Бакшеева
15:56 Хоккей Минское «Динамо» объявило об уходе Энрота
15:49 Олимпиада Юрист Артем Пацев: Решение CAS стоит ждать до конца апреля
15:48 Хоккей «Металлург» расторг контракт с Буйницким
15:44 Теннис Рублев победил корейца Чон Хена в Абу-Даби
15:44 Хоккей Владимир Крикунов – о матче с «Северсталью» 8:1: По счету все хорошо, но игра должна быть лучше
15:39 Формула-1 Тото Вольфф: «Феррари»? Я бы лучше слетал на Марс
СМИ назвали имя открывшего стрельбу на Лубянке
Никитин хочет забрать все стройки соцобъектов в ведение региона
Волгоград попал в ТОП-5 российских городов-загрязнителей воды
Законодателю закон (не) писан: может ли депутат от Татарстана Хайруллин вести бизнес?
Тепло и без осадков будет в выходные на Ставрополье
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика