Хосеп Гвардиола: Артета уже в Лондоне, он переходит в «Арсенал» Сегодня «канониры» должны назначить нового главного тренера.

На своей сегодняшней пресс-конференции главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о том, что его помощник Микель Артета находится в Лондоне для того, чтобы завершить оформление трудоустройства в лондонском «Арсенале».

«Артета уже в Лондоне, – цитирует Гвардиолу Sky Sports. – Думаю, он близок к тому, чтобы заключить соглашение с «Арсеналом». Все почти решено. Ни вчера, ни сегодня Артета не принимал участия в наших тренировках. Он переходит в «Арсенал». Я не знаю деталей его контракта, но он уже там».

29 ноября «Арсенал» уволил Унаи Эмери. С тех пор обязанности главного тренера временно исполняет Фредди Юнгберг.

Бывший полузащитников «канониров» Артета работал в штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити» с лета 2016 года.

Завтра 21 декабря «Арсенал» в рамках 18-го тура АПЛ встретится в Ливерпуле с «Эвертоном». Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

После 17 туров лондонцы занимают 10-е место в АПЛ, набрав 22 очка.