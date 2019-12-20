Микель Артета: «Арсенал» должен бороться за трофеи Новый главный тренер «канониров» прокомментировал свое назначение.

Сегодня главным тренером лондонского «Арсенала» был назначен 37-летний испанец Микель Артета, ранее работавший в штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Контракт заключен на три с половиной года.

«Это огромная честь, – заявил Артета после подписания соглашения в интервью пресс-службе клуба. – «Арсенал» один из лучших клубов мира. Мы должны бороться за трофеи. Об этом мне ясно дали понять владельцы клуба Стэн и Джош Кронке.

Мы все знаем, что нужно проделать огромную работу, чтобы добиться наших целей, но уверен, что нам это по силам. Я довольно реалистично оцениваю ситуацию, и понимаю, что ничего не случится мгновенно. Однако в нынешнем составе много талантливых игроков, и у «Арсенала» есть мощная подпитка ресурсов из академии».

Артета выступал за лондонский клуб на позиции центрального полузащитника с 2011 по 2016 годы, сыграв во всех турнирах 149 матчей и забив 16 голов.

Завтра 21 декабря «канониры» в рамках 18-го тура АПЛ встретится в Ливерпуле с «Эвертоном». Матч начнется в 15:30 по московскому времени.