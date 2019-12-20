Смолов может вернуться в «Динамо» 29-летний полузащитник перешел в «Локомотив» за девять миллионов евро летом 2018 года.

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Московское «Динамо» заинтересовано в приобретении 29-летнего нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

По информации «Федерального агентства новостей», руководство команды желает усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно, и Смолов – один из главных кандидатов.

Сообщается, что «Динамо» готово заплатить за футболиста примерно 10 миллионов евро. Что касается «Локомотива», то при хорошем предложении команда готова отпустить своего форварда.

За «Динамо» Смолов выступал с 2007 года по 2015 год – на его счету четыре гола и три ассиста в 77 проведенных играх. Также он выступал за такие клубы, как «Фейеноорд» ,«Анжи» и «Урал».

В текущем сезоне на счету нападающего 19 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. В составе сборной России он принял участив в 39 встречах и отметился 14 мячами.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.