Валерий Непомнящий: Удивился возвращению Слуцкого Российский специалист Валерий Непомнящий – о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Рубина».

- Удивился возвращению Слуцкого. Леонид всегда готов к вызовам, он все время готовит себя к этому. У него были две попытки за рубежом, условия работы были разными. «Рубин» - очередной вызов. Не разочарован тем, что человек берет на себя такую ношу - команда идет внизу турнирной таблицы. У «Рубина» молодая команда, есть перспективы, но выбираться из мясорубки Слуцкому будет сложно, - приводит слова Непомнящего «РИА Новости».

Накануне стало известно, что Слуцкий подписал пятилетний контракт с казанским «Рубином», который после 19 туров чемпионата России с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице российской премьер-лиге.