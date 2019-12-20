Андрей Червиченко: Карьеру Данишевского загубили компьютерные игры Бывший президент «Спартака» рассказал о том, почему талантливый нападающий не раскрыл свой потенциал.

Андрей Червиченко, занимавший пост президента «Спартака», с 2002 по 2004 году, в интервью Youtube-каналу «Мы к вам приедем» рассказал о том, почему нападающий Александр Данишевский не смог до конца раскрыть свой потенциал.

«Я за ним персонально следил, – рассказал Червиченко. – И футболист хороший, и человек. Сам он из Крыма. Даже не знаю, играет ли сейчас. У него была феноменальная скорость. Один из самых позитивных игроков за все время. Старательный. Если бы по ночам в компьютерах не зависал, вполне возможно, чтобы был бы очень неплохим нападающим».

Данишевский пришел в «Спартак» в 17-летнем возрасте в 2001 году и выступал за красно-белых до 2004-го, записав на свой счет 40 матчей и четыре гола в чемпионате России.

После расставания с московским клубом Александр сменил 14 команд, среди которых были «Химки», «Торпедо», «Кубань», «Ростов» и «Анжи», а также киевский «Арсенал» и бобруйская «Белшина». Карьеру футболиста бывший игрок молодежной сборной России завершил в 2017 году в 33 года после двухлетних выступлений в чемпионате Крыма.