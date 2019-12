Бундеслига назвала Вернера лучшим игроком ноября

Официальный сайт немецкой бундеслиги сообщил о том, что форвард «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер был признан лучшим игроком ноября.

The moment you've all been waiting for... 🥁@TimoWerner is your #BundesligaPOTM for November! 🏆@EASPORTSFIFA #FIFA20 pic.twitter.com/a5zWPWojan