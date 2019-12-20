Бундеслига назвала Вернера лучшим игроком ноября В прошлом месяце нападающий «РБ Лейпциг» забил 7 голов.

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Официальный сайт немецкой бундеслиги сообщил о том, что форвард «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер был признан лучшим игроком ноября.

В четырех ноябрьских встречах Вернер забил семь голов и отдал пять результативных передач, помогая своей команде одержать в бундеслиге четыре победы.

Всего в 16 матчах чемпионата-2019/20 на счету 23-летнего футболиста 18 голов. В общем списке бомбардиров он занимает второе место, уступая только форварду «Баварии» Роберту Левандовски, который отличился 19 раз.