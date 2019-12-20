Сутормин может перейти в «Сочи» на правах аренды В этом сезоне он сыграл в 19 матчах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

25-летний полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин входит в список интересов «Сочи». По информации «Невских новостей», руководство команды планирует арендовать футболиста до конца сезона.

Отмечается, что в приобретении лично заинтересован новый главный тренер сочинцев Владимир Федотов, под руководством которого Сутормин выступал в прошлом сезоне за «Оренбург».

Сутормин перешел в «Рубин» летом этого года. В казанском клубе он провел всего одну неделю. После чего он стал игроком «Зенита». Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3,5 миллионов евро.

Ранее он выступал за «Волгарь» и «Строгино». В своей карьере он провел 218 матчей, в которых отметился 54 голами и 17 ассистами.

В этом сезоне он сыграл в 19 матчах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

«Сочи» после 19 туров занимает последнее место в турнирной таблице с 15 очками.