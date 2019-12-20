Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Мертенсом Нападающий сборной Бельгии выступает за «Наполи».

Участник 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении у «Наполи» Дриса Мертенса. Sky Sport Italia утверждает, что бельгийский нападающий нужен команде Люсьена Фавра, поскольку в нынешнем сезоне физическая форма Пако Алькасера оставляет желать лучшего.

Испанец вышел в стартовом составе «Боруссии» лишь в семи матчах и все чаще оказывается на скамейке запасных. Поэтому в Дортмунде решили, что нужно усиливать атаку.

Контракт Мертенса с «Наполи» заканчивается ближайшим летом, и стороны пока не договорились о продлении соглашения. Ранее в Италии сообщали об интересе к футболисту со стороны «Интера», но Дрис может предпочесть немецкий вариант, чтобы не усиливать конкурента неаполитанцев.

Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года после перехода из голландского ПСВ. В нынешнем сезоне 32-летний бельгиец сыграл в серии А 15 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.