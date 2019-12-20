Жозе Моуринью: Я люблю Лэмпарда, но, надеюсь, он проиграет в воскресенье Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью – о предстоящем матче 18-го тура чемпионата Англии против «Челси».

- Я на 100 процентов с «Тоттенхэмом». Так же, как я отдал все, чтобы болельщики «Челси» улыбались и были счастливы, сейчас я испытываю такие же чувства к фанатам «Тоттенхэма».

Лэмпард? Крепко обниму его перед игрой, возможно, еще раз – после матча, и это не будет зависеть от результата встречи. Я люблю этого парня и всегда буду ему благодарен за то, что он дал мне как игрок, ничто не изменит этого.

Я всегда буду любить этого парня, но, надеюсь, в воскресенье он проиграет, - цитирует Моуринью Sky Sports.

Добавим, что встреча между «Тоттенхэмом» и «Челси» состоится 22 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.