Нападающий киевского «Динамо» Беседин провалил тест на допинг - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 декабря 2019 19:50ФутболШарафудинов Виктор

Нападающий киевского «Динамо» Беседин провалил тест на допинг

Футболист сборной Украины сдал анализы после матча против «Мальме» в Лиге Европы.

Сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы «Мальме» – «Динамо».

Новость изначально появилась на странице шоу Tatotake в социальной сети Facebook, но затем информацию фактически подтвердили и в киевском «Динамо»». Вот что было сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба:

«19 декабря 2019 года ФК «Динамо» (Киев) был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК «Динамо» (Киев) не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур».

Беседин дебютировал в главной команде «Динамо» в марте 2016 года. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром бело-голубых в чемпионате Украины, забив восемь голов в 13 матчах. Также на счету 23-летнего футболиста 13 матчей и два гола за национальную команду страны.

Матч «Мальме» – «Динамо» состоялся в Швеции 28 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Шведский клуб победил со счетом 4:3.

В логове Фуркада – жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20. 19.12.2019 08:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Тирил Экхофф: Отвратительный день из-за погоды, но повезло в этой гонке Екатерина Юрлова-Перхт: Три комплекта мокрой одежды, все в воде, все можно выжимать Светлана Миронова: Было реально холодно, и вода текла отовсюду
Дидье Дешам: Я хотел, чтобы ребята относились к финалу в Москве просто как к очередному матчу Матч против Албании 17 ноября стал сотым для Дешама как тренера сборной Франции. И хотя «тянет лямку» уже седьмой год, как заявил газете L'Equipe, хочет тянуть ее как можно дольше, потому что получает кайф от этой работы. 19.12.2019 16:00 Футбол Туманов Дмитрий
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха Премьера нового ледового спектакля Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» состоится в дни новогодних праздников в ЦСКА Арена на Автозаводской. 19.12.2019 14:45 Фигурное катание
Еще по теме:
Евгения Медведева: Хочу фигурное катание, где нет места злобе и травле Илья Авербух: У Косторной есть возможности для дальнейшего роста Илья Авербух: Абсолютно уверен, что борьба в финале Гран-при не закончена
«Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА Матч армейцев на футбольном стадионе, собравший 61810 зрителей, завершился в пользу москвичей (1:0). ЦСКА прервал победную серию СКА (12 игр) и отвоевал лидерство в Западной конференции. 19.12.2019 23:07 Хоккей Домрачев Владислав
Почему Панарин и «Рейнджерс» сейчас в НХЛ самые крутые С 1989 года, когда в НХЛ прописались первые игроки из России, наибольшей популярностью в нашей стране пользовался, пожалуй, «Детройт». 19.12.2019 20:22 Хоккей Славин Виталий
СКА – ЦСКА: Питер ждет грандиозное зрелище на футбольном стадионе Очередной тур первенства КХЛ подарит болельщикам незабываемое зрелище. СКА в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» примет ЦСКА. 19.12.2019 09:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Игорь Бобков: Когда Панарин забил – стало потряхивать Вратарь «Авангарда» дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта». 19.12.2019 12:30 Хоккей Кузютина Елена
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Новости
20:21 Футбол Унаи Эмери о назначении Артеты: Верю в то, что это хорошее решение
20:17 Футбол Блан может стать главным тренером «Монако»
20:12 Футбол Агент Борре опроверг слухи о переходе форварда в «Спартак»
20:07 Теннис Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
20:01 Хоккей Дэвид Куинн: Благодаря этому перерыву мы смогли дать ребятам полноценный отдых
19:52 Футбол Форлан может возглавить «Пеньяроль»
19:52 Футбол Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Вальядолидом»
19:50 Футбол Нападающий киевского «Динамо» Беседин провалил тест на допинг
19:41 Футбол Жозе Моуринью: Я люблю Лэмпарда, но, надеюсь, он проиграет в воскресенье
19:28 Футбол Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Мертенсом
19:22 Футбол Сутормин может перейти в «Сочи» на правах аренды
19:19 Футбол Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов
19:17 Футбол Рангнику предлагают в «Милане» должности главного тренера и спортивного директора
19:03 Футбол «Спартак» заинтересовался форвардом «Ривер Плейта»
18:54 Футбол Бундеслига назвала Вернера лучшим игроком ноября
18:49 Футбол Мино Райола: «Манчестер Юнайтед» сейчас имеет американский менталитет
18:40 Биатлон Тирил Экхофф: Отвратительный день из-за погоды, но повезло в этой гонке
18:38 Футбол Андрей Червиченко: Карьеру Данишевского загубили компьютерные игры
18:23 Биатлон Екатерина Юрлова-Перхт: Три комплекта мокрой одежды, все в воде, все можно выжимать
18:19 Теннис Циципас победил Джоковича и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби
Силовики час не могли определить число нападавших на штаб-квартиру ФСБ
Кредитная история: госдолг Хабкрая за 2019 год увеличился на 2,5 миллиарда
Волгоград попал в ТОП-5 российских городов-загрязнителей воды
Владивостокцам готовят новую уродливую «крысу»
Алексей Лисовиченко: прийти могут за любым
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика