Нападающий киевского «Динамо» Беседин провалил тест на допинг Футболист сборной Украины сдал анализы после матча против «Мальме» в Лиге Европы.

Сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча Лиги Европы «Мальме» – «Динамо».

Новость изначально появилась на странице шоу Tatotake в социальной сети Facebook, но затем информацию фактически подтвердили и в киевском «Динамо»». Вот что было сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба:

«19 декабря 2019 года ФК «Динамо» (Киев) был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК «Динамо» (Киев) не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур».

Беседин дебютировал в главной команде «Динамо» в марте 2016 года. В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром бело-голубых в чемпионате Украины, забив восемь голов в 13 матчах. Также на счету 23-летнего футболиста 13 матчей и два гола за национальную команду страны.

Матч «Мальме» – «Динамо» состоялся в Швеции 28 ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Шведский клуб победил со счетом 4:3.