Форлан может возглавить «Пеньяроль» Летом этого года он завершил свою игровую карьеру.

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Бывший нападающий «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан в ближайшее время может стать главным тренером «Пеньяроля». Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что после отставки Карлоса Санчеса 16 декабря руководство клуба рассматривает различные кандидатуры, среди которых есть и Форлан. Он выступал за уругвайскую команду в период с 2015 по 2016 год, забив восемь голов в 31 матче.

На данный момент команда занимает второе место в чемпионате Уругвая, уступая «Насьоналю» по дополнительным показателям (по 34 очка).

Всего за карьеру он сыграл в 582 матчах, забив 221 гол и сделав 74 ассистов, выступая за такие команды, как «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Интер», «Интернасьональ», «Сересо Осака», «Мумбаи Сити» и «Китчи».

Форлан является обладателем Кубка Америки 2011 года в составе сборной Уругвая. Также он добрался до полуфинала чемпионата мира-2010, став лучшим игроком турнира.