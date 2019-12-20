Унаи Эмери о назначении Артеты: Верю в то, что это хорошее решение Бывший тренер «Спартака» был уволен из «Арсенала» в конце ноября.

Сегодня новым главным тренером «Арсенала» был стал бывший ассистент Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета, заключив контракт на три с половиной года. Другой испанец Унаи Эмери, которого уволили из лондонского клуба 29 ноября, в интервью телеканалу BBC прокомментировал назначение своего преемника.

«Микель по-настоящему готов к следующему прыжку, – сказал Эмери. – Он уже был в «Арсенале» в качестве игрока. Ему знакома премьер-лига, и он работал у Пепа Гвардиолы. Верю в то, что это хорошее решение, и хочу, чтобы это так и оказалось.

Что касается меня, то разные клубы проявляли интерес (включая «Эвертон»), но я всем отказал, поскольку мне нужно отдышаться. Сейчас пришло время отдохнуть. Собраться с мыслями и проанализировать ошибки».

В «Арсенале» Эмери проработал с лета 2018 года, по конец ноября нынешнего. Его единственным достижением в лондонском клубе стал выход в финал Лиги Европы, однако в решающем матче «канониры» со счетом 1:4 уступили «Челси». В чемпионате Англии прошлого сезона «канониры» финишировали на пятом месте, не попав в Лигу чемпионов.