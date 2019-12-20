«Реал» отзовет Лунина из «Вальядолида» и отдаст в аренду «Альмерии» - Советский спорт
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20 декабря 2019 21:08ФутболШарафудинов Виктор

«Реал» отзовет Лунина из «Вальядолида» и отдаст в аренду «Альмерии»

В прошлом году Королевский клуб заплатил за украинского вратаря 8,5 млн евро.

Испанская пресса сообщает о том, что мадридский «Реал» собирается отозвать из «Вальядолида» украинского вратаря Андрея Лунина, чтобы отправить его в аренду в другую команду.

Cadena SER сообщает о том, что в «Реале» недовольны тем, что в «Вальядолиде» 20-летний вратарь не получает игровую практику. Договор аренды сроком на один сезон был заключен летом, но в нынешнем чемпионате примеры Андрей не сыграл ни одного матча, проигрывая конкуренцию 35-летнему Ивану Куэльяру.

С января Лунин будет выступать за «Альмерию», которая в настоящее время борется в сегунде за выход в примеру. В 20 турах клуб из Андалусии набрал 36 очков и занимает второе место.

В июле 2018 года «Реал» приобрел украинского вратаря у луганской «Зари» и спустя два месяца отправил новичка в аренду в «Леганес». В своем первом испанском сезоне Лунин сыграл в примере пять матчей, пропустив пять мячей.

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