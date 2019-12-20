Хиддинк стал консультантом ПСВ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 декабря 2019 21:19ФутболКорегин Владислав

Хиддинк стал консультантом ПСВ

В качестве наставника команды он шесть раз выигрывал чемпионат Голландии.

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк стал консультантом ПСВ. Об этом сообщает пресс-служба голландского клуба.

С начала следующего года 73-летний специалист будет выступать в качестве исполнительного органа для всего технического персонала.

Напомним, что Хиддинк дважды занимал должность главного тренера команды (1987-1990, 2002-2006). Под его руководством ПСВ стал шестикратным обладателем чемпионата Голландии, а также побеждал в Кубке европейских чемпионов (1988).

Отметим, что 19 сентября он покинул должность олимпийской сборной Китая.

Ранее из ПСВ был уволен Марк ван Боммел. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Эрнест Фабер.

Наполеоновские планы Соколова. Со следующего сезона в ПФЛ грядет реформа Итоги 2019 года подвел руководитель Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов. Он в основном говорил не о том, что было, а о том, что будет с третьим по рангу дивизионом чемпионата России. 17.12.2019 22:00 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Игнас Дедура: Жалко, что «Спартак» занимает такое место в таблице Агент Борре опроверг слухи о переходе форварда в «Спартак» «Спартак» заинтересовался форвардом «Ривер Плейта»
«Динамо» меня обидело больше, чем СКА». Дебют молодого голкипера череповчан 19-летний вратарь «Северстали» Константин Шостак – о своих первых матчах в КХЛ. 20.12.2019 13:38 Хоккей Кузютина Елена
А золото было так близко… Женская сборная России лидировала всю эстафету, но упустила победу Такой стрельбы у наших девушек мы не видели давно. 14.12.2019 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Тирил Экхофф: Отвратительный день из-за погоды, но повезло в этой гонке Екатерина Юрлова-Перхт: Три комплекта мокрой одежды, все в воде, все можно выжимать Светлана Миронова: Было реально холодно, и вода текла отовсюду
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Радулов остановил Сергачева и Кучерова, «Даллас» уже третий на Западе! Прошедший день в НХЛ подарил поклонникам хоккея десять матчей. 20.12.2019 09:03 Хоккей Трофименко Кирилл
Математика «Рубина»: минус Шаронов, в уме Слуцкий и Березуцкие Роман Шаронов покинул пост главного тренера «Рубина». На его место прочат бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. 16.12.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем
Наши «братья» не хуже братьев Бе: Логинов – третий, Елисеев – четвертый На втором этапе Кубка мира, стартовавшем в Австрии, Россия взяла две медали в один день: вслед за Светланой Мироновой бронзу в спринте добыл Александр Логинов. 13.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
21:59 Хоккей «Спартак» в овертайме обыграл «Сочи», отыгравшись со счета 0:3
21:48 Хоккей «Барыс» обыграл на выезде «Витязь», одержав четвертую победу подряд.
21:45 Футбол Погба вернулся к тренировкам с «МЮ»
21:38 Хоккей Леонид Вайсфельд: Сейчас Умарк играет ниже своих возможностей, но на это есть объективные причины
21:30 Футбол Юрген Клопп: В Европе и в остальном мире к Клубному чемпионату мира относятся по-разному
21:19 Футбол Хиддинк стал консультантом ПСВ
21:15 Хоккей Семен Варламов: Для нас было важно реабилитироваться после «Нэшвилла»
21:08 Футбол «Реал» отзовет Лунина из «Вальядолида» и отдаст в аренду «Альмерии»
20:59 Футбол Игнас Дедура: Жалко, что «Спартак» занимает такое место в таблице
20:47 Футбол «Интер Майами» заинтересован в приглашении Виейра
20:46 Теннис Карен Хачанов: Рафа должен сказать, сколько мне заплатить за мастер-класс
20:41 Хоккей Шелдон Киф: «Торонто» все еще далек от того, на что способен
20:21 Футбол Унаи Эмери о назначении Артеты: Верю в то, что это хорошее решение
20:17 Футбол Блан может стать главным тренером «Монако»
20:12 Футбол Агент Борре опроверг слухи о переходе форварда в «Спартак»
20:07 Теннис Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
20:01 Хоккей Дэвид Куинн: Благодаря этому перерыву мы смогли дать ребятам полноценный отдых
19:52 Футбол Форлан может возглавить «Пеньяроль»
19:52 Футбол Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Вальядолидом»
19:50 Футбол Нападающий киевского «Динамо» Беседин провалил тест на допинг
Силовики час не могли определить число нападавших на штаб-квартиру ФСБ
В Удмуртии снизили тариф на вывоз мусора
Законодателю закон (не) писан: может ли депутат от Татарстана Хайруллин вести бизнес?
Алексей Лисовиченко: прийти могут за любым
ДТП на трассе Оренбург - Самара унесло жизни 4 человек (18+)
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика