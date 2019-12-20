Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк стал консультантом ПСВ. Об этом сообщает пресс-служба голландского клуба.
С начала следующего года 73-летний специалист будет выступать в качестве исполнительного органа для всего технического персонала.
Напомним, что Хиддинк дважды занимал должность главного тренера команды (1987-1990, 2002-2006). Под его руководством ПСВ стал шестикратным обладателем чемпионата Голландии, а также побеждал в Кубке европейских чемпионов (1988).
Отметим, что 19 сентября он покинул должность олимпийской сборной Китая.
Ранее из ПСВ был уволен Марк ван Боммел. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Эрнест Фабер.
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