Погба вернулся к тренировкам с «МЮ» В этом сезоне француз сыграл в пяти матчах АПЛ.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приступил к тренировкам с основным составом после травмы.

– Поль тренируется, он вернулся в команду. Посмотрим, сколько времени ему понадобится, чтобы почувствовать себя готовым выйти на поле, –цитирует Сульшера официальный сайт английского клуба.

Напомним, что 26-летний француз пропустил уже два месяца из-за повреждения голеностопа. В последний раз он выходил на поле в матче седьмого тура против «Арсенала».

В этом сезоне Погба провел шесть матчей и отдал две результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре команда сыграет против «Уотфорда».