Погба вернулся к тренировкам с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приступил к тренировкам с основным составом после травмы.
– Поль тренируется, он вернулся в команду. Посмотрим, сколько времени ему понадобится, чтобы почувствовать себя готовым выйти на поле, –цитирует Сульшера официальный сайт английского клуба.
Напомним, что 26-летний француз пропустил уже два месяца из-за повреждения голеностопа. В последний раз он выходил на поле в матче седьмого тура против «Арсенала».
В этом сезоне Погба провел шесть матчей и отдал две результативные передачи.
«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре команда сыграет против «Уотфорда».
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