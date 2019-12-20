Валерий Непомнящий: Удивил и восхитил взлет «Тамбова» после ухода Григоряна Известный российский специалист Валерий Непомнящий рассказал, какие клубы удивили его в первой половине сезона чемпионата России.

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- По ходу первой части чемпионата было много неожиданностей. Отмечу яркое начало у «Рубина». Удивил и восхитил взлет «Тамбова» после ухода Александра Григоряна. «Уфа» смогла подняться в таблице благодаря качествам Вадима Евсеева - дерзая, неуступчивая команда, как и сам тренер, - приводит слова Непомнящего «РИА Новости».

Добавим, что после 19 туров чемпионата России «Зенит» 45 очков) возглавляет турнирную таблицу РПЛ, второе место занимает «Краснодар» (35), замыкает тройку лучших «Ростов» (34).