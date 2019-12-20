Фрэнк Лэмпард: Я всегда буду уважать Моуринью, он здорово повлиял на мою карьеру Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рад, что ему предстоит встреча с командой Жозе Моуринью.

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- Я рад, что моим оппонентом станет Жозе. Он здорово повлиял на мою карьеру. Когда «Дерби» под моим руководством встречался с «МЮ» в прошлом сезоне, для меня это было важное событие. Я всегда буду его уважать, но гораздо важнее противостояние «Челси» – «Тоттенхэм», соперничество, которое много значит для всех, и мы все – игроки и тренерский штаб – должны осознавать серьезность и ответственность момента, - цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.

Добавим, что встреча 18-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Челси» состоится 22 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.