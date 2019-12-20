Фрэнк Лэмпард: Мало кто мог предположить, что к Рождеству у «Челси» будут столь прочные позиции Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил, как на данный момент проходит сезон для его команды.

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- По ходу сезона у нас были очень позитивные моменты, и нам важно не увязнуть в негативе после нескольких поражений. Мы вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, находимся на четвертом месте в АПЛ, а я полагаю, мало кто мог предположить на старте сезона, что к Рождеству у нас будут столь прочные позиции.

Мы знаем, что можем играть лучше, но, в целом, нам необходимо верить в себя, сохранять позитивный настрой и двигаться вперед шаг за шагом, - цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.

Отметим, что после 17 туров чемпионата Англии лондонский клуб с 29 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.

В матче 18-го тура «Челси» встретится с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 22 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.