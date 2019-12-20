Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Юрий Пшеничников Победитель чемпионата СССР 1970 года в составе московского ЦСКА Юрий Пшеничников скончался на 80-м году жизни.

«Сегодня ушел из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, что Пшеничников выступал за ЦСКА с 1968 по 1971 год, также он играл за ташкентский «Пахтакор».