Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Юрий Пшеничников

«Сегодня ушел из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Напомним, что Пшеничников выступал за ЦСКА с 1968 по 1971 год, также он играл за ташкентский «Пахтакор».
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