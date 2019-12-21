«Хоффенхайм» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»

В составе гостей отличился Марио Гетце (17-я минута), у хозяев поля точным ударом отметился Саркис Адамян (79) и Андрей Крамарич (87).

После этой игры «Боруссия», имея в активе 30 очков, расположилась на третьей строчке в турнирной таблице бунделиги, «Хоффенхайм» с 27 очками поднялся на шестое место.

В следующем туре «Боруссия» на выезде встретится с «Аугсбургом», а «Хоффенхайм» дома сыграет против «Айнтрахта».