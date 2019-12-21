Гол и две передачи Джеко помогли «Роме» в гостях разгромить «Фиорентину»

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В составе римского клуба голами отметились Эдин Джеко (19-я минута), Александар Коларов (21), Лоренцо Пеллегрини (73) и Николо Дзаньоло (88). У команды из Флоренции отличился Милан Бадель (34).

После этой игры «Рома» набрала 35 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А, «Фиорентина» с 17 очками расположилась на 14-м месте.

В следующем туре «Рома» на своем поле сыграет против «Торино», а «Фиорентина» в гостях встретится с «Болоньей».