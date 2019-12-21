«Эйбар» на своем поле разгромил «Гранаду» Футболисты «Эйбара» одержали победу над «Гранадой» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

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В составе победителей голами отметились Серхи Энрич (21-я минута), Энрике Гарсия (26) и Такаси Инуи (87).

После этой игры «Эйбар» набрал 19 очков и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице примеры, «Гранада» с 24 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Эйбар» в гостях сыграет против «Валенсии», а «Гранада» на своем поле примет «Мальорку».