Семин ответил Губерниеву: Голосующие олени лучше говорящих попугаев

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил в инстаграме комментатору телеканала «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву.
На этой неделе Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года, за что он получил статуэтку в виде серебряного оленя.
Губерниев отреагировал на эту новость в своем телеграм-канале: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени».
«Голосующие олени лучше говорящих попугаев!!!», – подписал Семин свое фото с призом.
Напомним, в 2019 году «Локомотив» Семина стал серебряным призером чемпионата России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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