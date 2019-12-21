Семин ответил Губерниеву: Голосующие олени лучше говорящих попугаев Главный тренер «Локомотива» опубликовал пост в инстаграме.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил в инстаграме комментатору телеканала «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву.

На этой неделе Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года, за что он получил статуэтку в виде серебряного оленя.

Губерниев отреагировал на эту новость в своем телеграм-канале: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени».

«Голосующие олени лучше говорящих попугаев!!!», – подписал Семин свое фото с призом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Голосующие олени лучше говорящих попугаев!!! Публикация от Юрий Семин (@seminup) 20 Дек 2019 в 12:29 PST

Напомним, в 2019 году «Локомотив» Семина стал серебряным призером чемпионата России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.