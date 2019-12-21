Губерниев ответил Семину на пост о «говорящих попугаях» Семина признали тренером года в России.

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на пост главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в инстаграме.

На этой неделе Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года, за что он получил статуэтку в виде серебряного оленя.

Губерниев отреагировал на эту новость в своем телеграм-канале: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени». На это Семин опубликовал в инстаграме фото с призом и подписью: ««Голосующие олени лучше говорящих попугаев!».

«Ох и умыл меня Юрий Семин! Ох умыл! Сказал, что олени лучше говорящих попугаев! Олени-то, может, и лучше… Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток, фехтовальщиков и так далее, никак не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!», – написал Губерниев в телеграм-канале.