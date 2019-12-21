Мертенс и «Наполи» пока не договорились о продлении контракта - Советский спорт
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21 декабря 2019 12:44ФутболЛипкин Антон

Мертенс и «Наполи» пока не договорились о продлении контракта

Стороны не могут согласовать подписной бонус.

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс отказался подписывать новый контракт с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, стороны пока не могут договориться о размере подписного бонуса. При этом переговоры будут продолжены.

Ранее сообщалось о том, что стороны близки к подписанию нового двухлетнего контракта, по которому зарплата 32-летнего бельгийца составит три миллиона евро за сезон.

Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года после перехода из «ПСВ». В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. Всего в 303 матчах за клуб у Мертенса 118 голов и 71 передача.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2020 года.

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