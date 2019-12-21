«Монако» ведет переговоры с Бланом Чемпион мира может сменить португальца Жардима.

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан может в ближайшее время возглавить «Монако», сообщает Get French Football News.

По данным источника, 54-летний француз уже прибыл в княжество, где провел переговоры с руководством клуба, которое рассматривает варианты на замену португальцу Леонарду Жардиму.

После 17 матчей в лиге 1 «Монако» набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. А в минувший вторник монегаски выбыли из Кубка лиги, крупно проиграв «Лиллю» (0:3) в 1/8 финала.

Напомним, после завершения карьеры Блан тренировал «Бордо» (2007-2010), сборную Франции (2010-2012) и «Пари Сен-Жермен» (2013-2016). Он четыре раза приводил свои команды к чемпионству (2009, 2014, 2015, 2016) и трижды признавался тренером года в лиге 1 (2008, 2015, 2016).