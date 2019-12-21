Глава совета директоров «Крыльев Советов»: Результаты нас категорически не устраивают - Советский спорт
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21 декабря 2019 14:10ФутболЛипкин Антон

Глава совета директоров «Крыльев Советов»: Результаты нас категорически не устраивают

«Крылья Советов» занимают 15-е место в чемпионате.

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов подвел итоги выступления команды в первой части сезона.

«Они нас категорически не устраивают, – приводит слова Фетисова официальный сайт клуба. – Да, была красивая победа над ЦСКА, была хорошая серия из трех побед подряд осенью. Но затем была серия поражений, которая поставила «Крылья Советов» на 15-е место в чемпионате. И этим результатом мы категорически не удовлетворены.

Правительство делает для команды абсолютно все. С июля у команды нет задержек по зарплате – она выплачивается день в день. Хотя в прошлом сезоне задержки по зарплате составляли до трех месяцев».

Напомним, по итогам совета директоров было принято решение оставить Миодрага Божовича на посту главного тренера команды.

После 19 туров нынешнего чемпионата «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице, опережая только дебютанта «Сочи», который имеет игру в запасе.

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