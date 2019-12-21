Миодраг Божович: Весной времени на раскачку не будет «Крылья Советов» завершили первую часть сезона на предпоследнем месте в премьер-лиге.

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о том, что ждет от команды в весенней части сезона.

«Весной нам предстоят матчи с прямыми конкурентами, в которых нам обязательно нужно побеждать, – приводит слова Божовича официальный сайт клуба. – Времени на раскачку у команды не будет. Мы потеряли много очков, некоторые – из-за судейских решений. Именно этим была вызвана нервозность и эмоциональность наших тренеров, отсюда же дисквалификации игроков».

Напомним, по итогам совета директоров, заседание которого прошло в субботу, было принято решение оставить Божовича на посту главного тренера команды.

После 19 туров нынешнего чемпионата «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице, опережая только дебютанта «Сочи», который имеет игру в запасе.