«Эвертон» объявил о назначении Анчелотти Итальянец подписал контракт до 2024 года.

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Главным тренером «Эвертона» назначен Карло Анчелотти, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 60-летнего итальянца с «ирисками» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Напомним, 11 декабря Анчелотти был отправлен в отставку с поста главного тренера «Наполи». Ранее он тренировал «Реджину» (1995-1996), «Парму» (1996-1998), «Ювентус» (1999-2001), «Милан» (2001-2009), «Челси» (2009-2011), «ПСЖ» (2011-2013), «Реал» (2013-2015) и «Баварию» (2016-2017). Его команды завоевали 20 титулов, в том числе трижды выигрывали Лигу чемпионов.

После 17 туров «Эвертон» набрал 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

В субботу «Эвертон» сыграет дома с «Арсеналом», который накануне назначил главным тренером испанца Микеля Артету.