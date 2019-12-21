Понсе может сменить «Спартак» на «Бока Хуниорс» Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе попал в сферу интересов аргентинского «Бока Хуниорс».

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Как сообщает в своем Twitter Informacion CABJ, 22-летний форвард является альтернативным вариантом на случай, если клубу не удастся договориться о трансфере нападающего «Интернасьонала» Паоло Герреро.

Напомним, что Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» в июне 2019 года. В текущем сезоне аргентинец провел за красно-белых 22 матча и записал на свой счет семь забитых мячей.