«Эвертон» не смог на своем поле обыграть «Арсенал» Футболисты «Эвертона» сыграли вничью с «Арсеналом» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что эта встреча стала первой для главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты и наставника «Эвертона» Карло Анчелотти.

После этой игры «Эвертон» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал», набрав 23 очка идет на девятом месте.

В следующем туре «Эвертон» дома сыграет против «Бернли», а «Арсенал» в гостях встретится с «Борнмутом».