Инфантино оценил подготовку Катара к чемпионату мира 2022 года Президент ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил подготовку Катаром чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году.

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- Я занимался организацией крупных футбольных соревнований в течение 20 лет, и я должен сказать, что опережение Катаром сроков работ несравнимое, я никогда не видел, чтобы принимающая страна сдавала каждый объект инфраструктуры чемпионата за два года до начала чемпионата, как это делает Катар, - цитирует Инфантино «РИА Новости».

Добавим, что в субботу на стадионе Аль-Халифа в центре Дохи пройдет финал клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Фламенго».