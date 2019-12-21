«РБ Лейпциг» на своем поле одержал волевую победу над «Аугсбургом»

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В составе хозяев поля голами отметились Конрад Лаймер (68-я минута), Патрик Шик (79) и Юссуф Поульсен (89), у гостей отличился Флориан Нидерлехнер (8).

После этой игры «Лейпциг» набрал 37 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бунделиги, «Аугсбург» с 23 очками занимает десятое место.

В следующем туре «Лейпциг» дома сыграет против «Униона», а «Аугсбург» на своем поле встретится с дортмундской «Боруссией».