«Бавария» в концовке матча вырвала победу у «Вольфсбурга» - Советский спорт
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21 декабря 2019 19:45Футбол

«Бавария» в концовке матча вырвала победу у «Вольфсбурга»

Футболисты «Баварии» одержали победу над «Вольфсбургом» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.

В составе мюнхенской команды голами отметились Джошуа Зиркзее (85-я минута) и Серж Гнабри (89).

После это игры «Бавария», одержавшая третью победу в чемпионате подряд, набрала 33 очка и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург» с 24 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет против «Герты», а «Вольфсбург» в гостях сыграет против «Кельна».

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