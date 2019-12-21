«Бавария» в концовке матча вырвала победу у «Вольфсбурга»

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В составе мюнхенской команды голами отметились Джошуа Зиркзее (85-я минута) и Серж Гнабри (89).

После это игры «Бавария», одержавшая третью победу в чемпионате подряд, набрала 33 очка и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Вольфсбург» с 24 очками занимает девятое место.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет против «Герты», а «Вольфсбург» в гостях сыграет против «Кельна».