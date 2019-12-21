Голы Гризманна и Месси помогли «Барселоне» разгромить «Алавес» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 декабря 2019 19:52Футбол

Голы Гризманна и Месси помогли «Барселоне» разгромить «Алавес»

Футболисты «Барселоны» одержали победу над «Алавесом» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.

В составе каталонской команды голами отметились Антуан Гризманн (14-я минута), Артуро Видаль (45), Лионель Месси (69) и Луис Суарес (75), у гостей отличился Пере Понс (56).

После этой игры «Барселона» набрала 39 очков и вышла в единоличные лидеры примеры. «Алавес», имея в активе 19 очков, занимает 15-е место.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Эспаньола», а «Алавес» на своем поле встретится с «Бетисом».

Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Даниил Глейхенгауз – о Загитовой: Эмоции спортсмена невозможно прочувствовать другим людям Алина Загитова: Впервые выступала при такой большой аудитории Максим Траньков: Благодаря черному пиару фигурное катание становится все более популярно
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Поражение в вакс-кабине. Первая десятка спринта в Анси – без россиян Во Франции мужским спринтом стартовал третий этап Кубка мира. Лучший из наших биатлонистов Александр Логинов занял 11-е место. 19.12.2019 18:26 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Владимир Драчев: Дождь идет, но ничего страшного - бывает Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции, Куклина -14-я Никита Поршнев: За все говорят наши результаты
Овечкин разрядил свою «пушку», «Вашингтон» снова уходит в отрыв Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Радулов… Они и не только в очередном обзоре игрового дня в НХЛ. 21.12.2019 09:38 Хоккей Трофименко Кирилл
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения
«Динамо» меня обидело больше, чем СКА». Дебют молодого голкипера череповчан 19-летний вратарь «Северстали» Константин Шостак – о своих первых матчах в КХЛ. 20.12.2019 13:38 Хоккей Кузютина Елена
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
20:49 Биатлон Владимир Драчев: Дождь идет, но ничего страшного - бывает
20:41 Бокс Лебедев проиграл Мчуну единогласным решением судей
20:28 Футбол «Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Брайтон», одержав третью победу кряду
20:10 Хоккей «Авангард» на своем льду обыграл «Салават Юлаев»
19:52 Футбол Голы Гризманна и Месси помогли «Барселоне» разгромить «Алавес»
19:45 Футбол «Бавария» в концовке матча вырвала победу у «Вольфсбурга»
19:38 Хоккей Рижское «Динамо» уступило «Йокреиту», потерпев седьмое поражение кряду
19:34 Футбол «РБ Лейпциг» на своем поле одержал волевую победу над «Аугсбургом»
19:27 Футбол Инфантино оценил подготовку Катара к чемпионату мира 2022 года
19:07 Баскетбол Джеймс признан лучшим игроком 15-го тура в Евролиге
18:57 ММА «Постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным». Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
18:42 Теннис Хачанов уступил Джоковичу в матче за третье место на турнире в ОАЭ
18:20 Футбол «Эвертон» не смог на своем поле обыграть «Арсенал»
18:04 Биатлон Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции, Куклина -14-я
17:45 Хоккей «Трактор» в овертайме переиграл «Нефтехимик»
17:21 Биатлон Никита Поршнев: За все говорят наши результаты
16:56 Биатлон Матвей Елисеев: Я просто в очень плохом состоянии
16:41 ММА Чон Чхан Сон нокаутировал Фрэнки Эдгара
16:20 Футбол Понсе может сменить «Спартак» на «Бока Хуниорс»
16:04 Биатлон Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции, Логинов - 13-й
Пенсии печеньками и миллионы на PR: что творится с Почтой России после акционирования
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Тепло и без осадков будет в выходные на Ставрополье
Павильон Нижегородской ярмарки будут использовать для спортивных мероприятий
Адвокат главы пресс-службы ростовской администрации обжалует домашний арест
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика