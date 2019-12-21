Голы Гризманна и Месси помогли «Барселоне» разгромить «Алавес»

В составе каталонской команды голами отметились Антуан Гризманн (14-я минута), Артуро Видаль (45), Лионель Месси (69) и Луис Суарес (75), у гостей отличился Пере Понс (56).

После этой игры «Барселона» набрала 39 очков и вышла в единоличные лидеры примеры. «Алавес», имея в активе 19 очков, занимает 15-е место.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Эспаньола», а «Алавес» на своем поле встретится с «Бетисом».