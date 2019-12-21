«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Брайтон», одержав третью победу кряду Футболисты «Шеффилд Юнайтед» переиграли «Брайтон» в выездном матче 18-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

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Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал Оливер Макбарни (23-я минута).

После этой победы «Шеффилд Юнайтед» набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Брайтон» с 20 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Уотфорд», а «Брайтон» в гостях сыграет против «Тоттенхэма».