«Шеффилд Юнайтед» на выезде обыграл «Брайтон», одержав третью победу кряду

Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал Оливер Макбарни (23-я минута).
После этой победы «Шеффилд Юнайтед» набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Брайтон» с 20 очками располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» на своем поле примет «Уотфорд», а «Брайтон» в гостях сыграет против «Тоттенхэма».
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